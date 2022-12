Il fondatore del Carroccio ha chiesto al governatore della Lombardia di riconoscere il Comitato Nord come lista all’interno della coalizione di centrodestra

Il fondatore della Lega Umberto Bossi si è recato a Palazzo Pirelli a Milano, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Bossi ha incontrato i consiglieri del Comitato Nord Antonello Formenti, Massimiliano Bastoni, Federico Lena e Roberto Mura. Successivamente c’è stato un incontro con il Presidente della Regione, Attilio Fontana.

“Oggi il Presidente a vita della lega nord Umberto Bossi ha incontrato in consiglio regionale il Presidente Attilio Fontana. Una richiesta chiara ed inequivocabile: farsi parte attiva con gli alleati di coalizione al fine di riconoscere il Comitato Nord come lista all’interno della coalizione di centrodestra in appoggio al Presidente Fontana” ha reso noto il Comitato Nord, dopo l’incontro a Palazzo Pirelli con il presidente della Regione Attilio Fontana. Bossi ha poi lasciato il palazzo senza rilasciare dichiarazioni, ma solo augurando “Buon Natale” ai cronisti che lo attendevano fuori dalla sala dove si è svolta la riunione.

Fontana: “Bossi mi voterà? Non ci sono dubbi”

I componenti del Comitato Nord “hanno ribadito la volontà di sostenermi e di sostenere il centrodestra, riferirò questa disponibilità ai miei alleati del centrodestra”. Lo ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro con Umberto Bossi, i referenti del Comitato Nord Paolo Grimoldi e Angelo Ciocca e i quattro consiglieri lombardi che hanno formato il gruppo a Palazzo Pirelli. “Loro mi hanno detto che intendono sostenere Attilio Fontana. Questa è la cosa importante, tutti gli altri dettagli saranno trattati in successivi incontri” ha risposto Fontana alla domanda se chiederà il reintegro nella Lega dei consiglieri bossiani espulsi. Quanto all’ipotesi di altre fuoriuscite dal Carroccio: “Non ne ho la più pallida idea, bisogna chiedere a chi può essere interessato a questo”, ha concluso il governatore, in corsa per il bis alle regionali del 2023.

Ho trovato Umberto Bossi “in grandissima forma, lucidissimo come sempre e bravissimo” ha spiegato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine dell’incontro con Umberto Bossi, i referenti del Comitato Nord Paolo Grimoldi e Angelo Ciocca e i quattro consiglieri lombardi che hanno formato il gruppo a Palazzo Pirelli. Bossi mi voterà? “Su questo non ci sono mai stati dubbi, lo conosco e siamo amici da troppi anni” ha risposto Fontana ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata