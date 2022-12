Lo ha detto il capogruppo di FdI alla Camera

“C’è una discussione che si sta concludendo, il confronto tra maggioranza e opposizione non sempre è lineare, penso che nei prossimi minuti sarà più lineare. L’emendamento sullo scudo penale non è mai rientrato in manovra”. Lo ha detto Tommaso Foti, capogruppo di FdI alla Camera.”Ora si sta discutendo con il Pd su alcune riformulazioni presentate dal Mef e che hanno bisogno di una dialettica tra i gruppi. Non so se ricorreremo alla fiducia, dipende dal calendari”.

