Approvato per errore un emendamento senza fondi per 450 milioni. Non è chiaro se sarà pregiudicato il calendario dei lavori

Ritorno ‘tecnico’ in commissione bilancio alla Camera per la manovra. A quanto si apprende c’è stato infatti un errore nell’approvazione di un emendamento che non avrebbe coperture per circa 450 milioni. Non è chiaro se il rinvio pregiudicherà il calendario dell’approvazione della legge di bilancio, che dovrebbe approdare domattina nell’aula di Montecitorio.

