Il deputato di Azione-IV fuori da Montecitorio: "La causa di tutto ciò è l'incapacità della maggioranza di trovare un accordo"

“Per arrivare in aula mercoledì mattina come dice la maggioranza, credo voglia significare che bisogna approvare il mandato del relatore stanotte. Con centinaia di emendamenti da discutere e sub emendamenti ancora da verificare, nessun emendamento del relatore presentato, nessun rapporto con l’opposizione, l’unico modo è un blitz della maggioranza in commissione. Ma non è roba da Paese democratico e non lo consentiremo”. Lo ha dichiarato il deputato di Azione-Italia Viva, e membro della Commissione Bilancio alla Camera, Luigi Marattin fuori da Montecitorio. “Nessuno si sogni di dire che è colpa nostra. Hanno fatto tutto loro. Il rischio dell’esercizio provvisorio? Certo che c’è. La causa di tutto ciò è l’incapacità della maggioranza di trovare l’accordo al suo interno” ha aggiunto.

