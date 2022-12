Il candidato alla segreteria del Pd a margine della manifestazione contro la manovra a Roma

“Dobbiamo discutere della questione morale ma non vale solo per il Pd, vale per tutti. Il profilo che si sta delineando è inquietante e ancora più inquietante per la sinistra perché si usano ong per arricchire qualcuno. Siccome sono cresciuto in una famiglia che ha come riferimento Enrico Berlinguer credo che la questione morale debba tornare di attualità” così il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini a margine della manifestazione del partito contro la manovra a Roma, in merito al cosiddetto Qatargate.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata