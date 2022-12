Non farà parte dell'Albo degli iscritti e degli elettori dem fino alla chiusura delle indagini

Andrea Cozzolino, l’europarlamentare del Partito Democratico il cui nome è emerso (anche se non è indagato) nell’inchiesta sulle presunte tangenti dal Qatar verso il Parlamento Europeo, è stato sospeso “cautelativamente” dalla Commissione nazionale di Garanzia del Pd. Cozzolino non farà parte dell’Albo degli iscritti e degli elettori del PD, nonché da tutti gli organismi del partito di cui dovesse eventualmente essere parte, fino alla chiusura delle indagini in corso da parte della Magistratura.

Il provvedimento, che secondo il partito mira a tutelare l’immagine del Partito Democratico e a consentire all’onorevole Cozzolino (giá comunque autosospesosi dal Gruppo S&D del Parlamento Europeo) la più ampia difesa delle proprie posizioni, è immediatamente esecutivo.

