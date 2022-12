La ministra del Turismo all'Assemblea di Confindustria nautica a Roma

(LaPresse) La ministra del Turismo Daniela Santanché è intervenuta all’Assemblea dei soci di Confindustria nautica a Roma, invitata dal presidente Saverio Cecchi.“Non dobbiamo avere paura di affiancarci a ciò che è lusso. Oggi parliamo di imbarcazioni e metrature che non sono per tutti, ma anche grazie all’industria del lusso potremo anche migliorare anche su una fascia più bassa. Non mi vergogno se dobbiamo parlare dell’eccellenza del Paese”, ha dichiarato a margine dell’Assemblea.

