Il viceministro dei Trasporti all’Assemblea dei soci di Confindustria nautica a Villa Miani

“Il settore nautico funziona bene ma come tutte le cose che funzionano bene bisogna annaffiare la pianta e far sì che continui a funzionare. Bisogna che le nuove generazioni si avvicinino alla nautica. Per far questo abbiamo cominciato a semplificare le procedure di acquisizione di titoli sul tema del charter e dell’utilizzo professionale degli yacht e dobbiamo estenderlo ad altre attività”. Lo ha detto il viceministro dei Trasporti Edoardo Rixi a margine dell’Assemblea dei soci di Confindustria nautica a Villa Miani a Roma.

