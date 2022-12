La premier durante le comunicazioni in Senato

“L’unica possibilità che abbiamo per arrivare a un tavolo di negoziazioni è che ci sia equilibrio nelle forze in campo nel conflitto”. Così la premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni in Senato sull’Ucraina. “Se avessimo dovuto fare come alcuni dicevano, cioè non sostenere l’Ucraina perché troppo debole, non avremmo avuto una pace ma un’annessione”, ha detto ancora Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata