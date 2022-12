Su uno dei velivoli abbattuti c'era la scritta 'Per Ryazan', probabilmente riferita all'attacco dello scorso 5 dicembre

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si congratula con l’esercito per aver abbattuto tutti e 13 i droni Shahed russi che questa mattina hanno attaccato il centro della capitale Kiev. “Tutti e 13 sono stati abbattuti dalla nostra difesa aerea ucraina! Ben fatto! Sono orgoglioso!“, ha dichiarato Zelensky in un videomessaggio.

Su uno dei droni abbattuti, come ha riferito una portavoce dei servizi di salvataggio di Kiev, Svitlana Vodolaga, all’emittente ucraina Hromadske, c’era la scritta ‘For Ryazan!!!’, cioè ‘Per Ryazan!!!‘. Il riferimento potrebbe essere all’attacco del 5 dicembre a una base aerea militare russa nella città di Ryazan, nell’ovest della Russia. L’Ucraina non si era assunta la responsabilità dell’attacco, ma le forze di difesa aerea ucraine avevano pubblicato immagini delle conseguenze dell’attacco con la didascalia: “Ryazan. Riposa in pace“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata