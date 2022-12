Il ministro degli Esteri al question time alla Camera: "Voteremo per espulsione Teheran da Commissione donne Onu

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha parlato dell’attuale situazione in Iran nel corso del question time alla Camera. “Quanto accade in Iran è assolutamente inaccettabile. L’orrore delle esecuzioni capitali dei manifestanti segna un punto di non ritorno”, ha detto il vicepremier sottolineando che il governo italiano ha espresso la sua indignazione. “Nessuno al mondo può arrogarsi il diritto di togliere la vita a un essere umano”, ha aggiunto Tajani.

Tajani ha poi spiegato che “a livello Onu siamo stati tra i promotori della risoluzione del Consiglio dei diritti umani per l’avvio di una missione di accertamento dei fatti sulla repressione in Iran”. “Oggi al Consiglio economico e sociale voteremo per l’espulsione dell’Iran dalla Commissione sulla condizione delle donne”, ha spiegato ancora il titolare della Farnesina.

Convocherò ambasciatore Teheran appena entrerà in carica

Il ministro ha poi parlato di quali saranno le sue prossime mosse sulla questione. “Convocherò l’ambasciatore iraniano, appena avra presentato le credenziali al Capo dello Stato, per manifestargli la preoccupazione e l’indignazione del governo italiano chiedendo una risposta credibile nella tutela dei diritti umani”, ha concluso Tajani.

