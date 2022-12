La premier alla Camera: "L'Italia per la difesa dei diritti"

Giorgia Meloni condanna il regime iraniano per la gestione delle proteste scoppiate dopo la morte di Masha Amini. “Guardiamo con favore all’inserimento nelle conclusioni del Consiglio europeo di un segnale di condanna per le sentenze di pena capitale in Iran a seguito delle proteste nel paese”, ha detto la premier nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “L’uso della forza contro dimostranti pacifici, contro le donne, da parte delle autorità iraniane è ingiustificabile e inaccettabile. Questo governo sarà sempre impegnato per la difesa e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in Iran come nel resto del mondo”, aggiunge.

