Le parole della premier nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo

Giorgia Meloni ribadisce il sostegno del governo a Kiev. “L’Ue deve restare unita nel sostegno all’Ucraina. Anche su questo non cambio idea, le nostre convinzioni non cambiano se stiamo al Governo e non più all’opposizione”, ha detto la premier nel corso delle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. “Per perseguire una pace giusta l’Italia deve continuare a fare la sua parte” .”Il Governo italiano ribadisce il suo sostegno a Kiev, in tutti gli ambiti, anche sul piano militare”, ha aggiunto.

