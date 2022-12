La presidente del Consiglio interviene alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo

IN AGGIORNAMENTO – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene alla Camera dei Deputati per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. La premier ha ribadito in Aula il pieno sostegno del governo italiano all’Ucraina, con l’obiettivo di arrivare a una “pace giusta”. “L’Italia è al fianco dell’Ucraina, in tutti gli ambiti, anche sul piano militare” ribadisce Meloni.

“L’obiettivo di questo Governo è avere piuttosto che più Europa in Italia, più Italia in Europa. Con pari dignità” ha detto la premier in Aula. “Al di là della propaganda, per arrivare alla pace ci sono due possibilità: che uno dei due perisca o si arrenda e nel caso si trattasse dell’Ucraina non si tratterebbe di pace ma di invasione, oppure che vi sia un sostanziale equilibrio, una situazione di stallo che porti l’invasore a desistere. Per perseguire una pace giusta l’Italia deve continuare a fare la sua parte” le sue parole.

“Piaccia o no a chi vorrebbe voltarsi dall’altra parte il conflitto ci riguarda tutti” ha sottolineato l’inquilina di Palazzo Chigi davanti agli onorevoli. “Faremo ogni sforzo diplomatico volto alla cessazione dell’aggressione da parte della Russia”.

“L’Ue deve restare unita nel sostegno all’Ucraina. Anche su questo non cambio idea, le nostre convinzioni non cambiano se stiamo al Governo e non più all’opposizione”.

“Sanzioni a Russia dolorose ma efficaci”

“Le sanzioni alla Russia sono dolorose per il nostro tessuto produttivo ma hanno dimostrato efficacia” è un passaggio dell’intervento della premier Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 dicembre. “Vigileremo sull’attuazione delle sanzioni”, ha aggiunto la presidente del Consiglio.

“Il prossimo Consiglio europeo affronterà il tema della sicurezza alimentare globale. Non dobbiamo consentire che Putin utilizzi la carenza di cibo come arma contro l’Europa come già sta facendo con il petrolio e con il gas”.

Accolte 172mila persone in Italia

“Anche l’Italia ha contribuito allo sforzo” di accoglienza. “Le registrazioni di protezione temporanea sono oltre 172mila, in larghissima parte donne e bambini. Siamo impegnati anche nell’assistenza umanitaria. Siamo fieri della grande solidarietà mostrata dall’Italia nei confronti dell’Ucraina in questo momento drammatico”.

