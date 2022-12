La presidente del Consiglio all'inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati dalle leggi razziali

Arriva un commento di Giorgia Meloni sull’antisemitismo, fermamente convinta che il governo sia “pronto” a “combatterlo”.

“La sfida della lotta all’antisemitismo non è qualcosa per cui dobbiamo guardare indietro. Non è una sfida che abbiamo vinto perché riemerge, riemerge in molte facce e con molti strumenti nuovi e diversi. È una battaglia che coinvolge le istituzioni a tutti i livelli, la politica, il governo. Posso dire che per quanto riguarda il Governo italiano siamo sempre pronti, concentrati e attenti a fare la sua parte per combattere ogni forma di discriminazione e ovviamente l’antisemitismo, che rischia ancora di essere presente tra noi”. Così la premier Giorgia Meloni in occasione dell’inaugurazione della lapide commemorativa dei giornalisti ebrei perseguitati a seguito delle leggi razziali che si è tenuta presso la sede dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

