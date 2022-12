La premier su Facebook nella sua rubrica 'Gli appunti di Giorgia': "Presto nuove norme, il governo non cambia posizione"

Secondo appuntamento della rubrica ‘Gli appunti di Giorgia‘. Tra i vari temi trattati, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ha parlato su Facebook del tema immigrazione. “Il governo non intende cambiare posizione sul tema dell’immigrazione: in Italia non si entra illegalmente , vogliamo combattere il traffico di esseri umani e le morti in mare. Non vogliamo continuare a favorire i trafficanti” sottolinea la premier. “Il coinvolgimento dell’Europa è fondamentale” aggiunge Meloni annunciando per la prossima settimana “nuove norme per fermare la tratta, su questo tema – conclude – non intendiamo mollare”.

