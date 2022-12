La premier torna sulla polemica con i giornalisti: "È una vita che mi si vuole insegnare qualcosa"

“Devo segnalare, con garbo, che in sette settimane di governo ho fatto circa sei punti stampa. Che se si ha la pazienza di andare a guardare, si scoprirà che mediamente rispondo a più domande alle quali rispondevano i miei predecessori. Che storicamente io non ho problema a rispondere alle domande, essendo convinta di quello che faccio, delle scelte che porto avanti”. È quanto ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della sua rubrica online ‘Gli appunti di Giorgia’, tornando sulla polemica avuta con i giornalisti durante una conferenza stampa. “C’è stata la polemica alla fine di una conferenza stampa con alcuni giornalisti che dicevano che avevo detto che dovevo scappare, che dovevo essere più disponibile. Ma in realtà c’era stato un clima un po’… insomma… irrigidito, perché avevo risposto a tono a una domanda in cui mi si chiedeva se per caso i rapporti e quello che era accaduto con la Francia mi avessero insegnato cosa fosse la diplomazia. Io ho risposto a tono che secondo me è una vita che qualcuno mi vuole insegnare qualcosa. Allora c’era stata un po’ di polemica. Però, forse il problema è che rispondo, non che non rispondo. Perché io sono fatta così. Sono una persona che risponde e risponde dicendo quello che pensa ed è quello che voglio continuare a fare. Continuerò a rispondere alle domande della stampa, ovviamente voglio rispondere a quelle dei cittadini, a quello che leggo, a quello che mi dicono per la strada”, ha spiegato Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata