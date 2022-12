Il partito in una nota: "Fiducia nell'autorità giudiziaria, auspichiamo che possa dimostrare la sua estraneità"

Articolo 1 sospende Antonio Panzeri, l’ex europarlamentare del Pd fermato nell’ambito dell’inchiesta di Bruxelles sulla corruzione nel Parlamento Europeo legata al Qatar. “La commissione di garanzia di Articolo Uno Lombardia ha sospeso Antonio Panzeri dall’anagrafe degli iscritti. Nell’esprimere sconcerto per quanto sta emergendo, Articolo Uno esprime fiducia nell’autorità giudiziaria e auspica che Panzeri possa dimostrare la sua estraneità a una vicenda del tutto incompatibile con la sua storia e il suo impegno politico”, scrive il partito in una nota.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata