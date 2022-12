Eva Kaili, vicepresidente dell'Europarlamento

L'inchiesta della procura di Bruxelles sulla presunta corruzione all'Europarlamento: fermato l'ex eurodeputato Panzeri, arrestate anche moglie e figlia

Terremoto all’Europarlamento di Bruxelles. Oggi potrebbero esserci gli interrogatori per i quattro italiani fermati, secondo le indiscrezioni di stampa partite ieri da ‘Le Soir’, coinvolti nell’inchiesta della procura di Bruxelles per presunta corruzione da parte del Qatar, per ‘ammorbidire’ le critiche legate all’organizzazione dei Mondiali nel Paese. Tra i nomi che spiccano c’è quello dell’ex Eurodeputato dem Pier Antonio Panzeri. In serata, ieri, arrestate anche la moglie e la figlia nella bergamasca.

Ma non solo: ci sarebbe anche la vicepresidente del Parlamento Eva Kaili nelle carte della procura di Bruxelles, ieri sera la notizia del suo fermo. Cinque dunque in totale le persone coinvolte.

Entro 48 ore dai fermi di ieri sono previsti gli interrogatori e la decisione: è possibile si passi dal fermo agli arresti.

