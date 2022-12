Quasi quattro minuti di applausi per il capo dello Stato

(LaPresse) Quasi quattro minuti di applausi e tutto il pubblico della Scala in piedi hanno accolto l’ingresso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in teatro per la prima del Boris Godunov. In più occasioni si è udito il grido ‘Grazie presidente’.

