La senatrice a vita in occasione della Prima del Boris Godunov

Applausi e tanti complimenti per la senatrice a vita Liliana Segre al suo ingresso alla Scala di Milano per la Prima del “Boris Godunov”. Interpellata dai giornalisti sulla presenza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Segre ha risposto: “Siamo in democrazia, quindi va benissimo“. “Sono contenta di esserci”, ha poi aggiunto la senatrice.

