Il leader M5S a Torino: "Questa Manovra ci porta in recessione"

“È un governo che vede un’Italia capovolta. Non ha letto la Costituzione, perché sembra veramente volere, in modo deliberato e consapevole, premiare i cittadini privilegiati, i gruppi forti di interesse del Paese. Pensate per esempio alle trivellazioni. Pensate alla norma sugli extraprofitti, che è stata riscritta. Draghi aveva previsto entrate per 10 miliardi. Quella norma è stata scritta male e non ha dato le entrate previste. Ma qui con la nuova norma si prevedono solo due miliardi e mezzo. Di contro c’è la volontà di smantellare il Reddito di cittadinanza, quindi di andar contro le persone più bisognose. La volontà è quella di voler creare un precariato ancora più selvaggio”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, a margine di un incontro a Torino. “I percettori del reddito che ho incontrato si meravigliano che la politica volga la testa dall’altra parte e che non capisca che un sistema di protezione sociale non è assistenzialismo. Sono loro i primi a rivendicare dignità sociale e i primi che chiedono lavoro. Questa è una Manovra che ci porta in recessione”, ha aggiunto Conte.

