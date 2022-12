Così il capogruppo alla Camera per la Lega: "La responsabilità sta all'esercente"

“Non è vero che chi paga in contanti consente l’evasione perché c’è lo scontrino”. A dirlo è Riccado Molinari capogruppo alla Camera per la Lega, lasciando palazzo Chigi dopo l’incontro con il premier Giorgia Meloni. “Presupporre che chi paga in contanti è un evasore è sbagliato. La responsabilità sta all’esercente ma presupporre che chi usa il contante evade è sbagliato. Per i temi delle pensioni, del corpo della polizia penitenziaria e altri temi di interesse generale stiamo ragionando”.

