Il capogruppo alla Camera di Forza Italia: "C'è una buona collaborazione per l'approvazione entro Natale"

Alessandro Cattaneo ha parlato ai giornalisti della manovra davanti a Palazzo Chigi dove è in corso l’incontro tra il governo e i capigruppo di maggioranza proprio sul provvedimento. “Noi come capigruppo della Camera stiamo sottolineando che abbiamo tutte le intenzioni di fare un lavoro rapido, ma con i giusti spazi che vengano dati a opposizioni e deputati di maggioranza. Su contante e Pos andiamo avanti. E poi c’è una riflessione su come ragionare sulla soglia, ma senza snaturare nessun provvedimento“, ha detto il capogruppo alla Camera di Forza Italia. “Siamo impegnati su cose importanti come le pensioni, sulle assunzioni dei giovani, che è una richiesta di Forza Italia, temi sui quali ci sarà spazio in più – ha detto -. Sul Superbonus ancora dobbiamo lavorarci, però c’è una buona collaborazione per rispettare i tempi e approvare la manovra entro Natale e ascoltare la voce del Parlamento. C’è un tetto agli emendamenti, com’è giusto che sia”.

