Il capogruppo della Lega alla Camera: "Obiettivo sono le commissioni"

“Non ci sono dogmi. Il tetto dei 60 euro è un ipotesi, si può anche abbassare. Noi abbiamo posto un problema politico e riguarda le commissioni delle banche che potrebbero essere abbassate”. Lo ha dichiarato il capogruppo della Lega alla Camera Stefano Molinari. “Qualsiasi livello, sia esso 60 euro o meno non è importante ma l’obiettivo politico è quello di portare le banche a trattare per abbassare le commissioni agli esercenti. Non potevamo agire direttamente su queste in quanto il pagamento con il pos è uno strumento privato e lo Stato non può imporre nulla se non coprire le commissioni con soldi pubblici ma costerebbe troppo. I sessanta euro sono quindi solo indicativi”, ha concluso Molinari.

