Il ministro per la Protezione civile: "Occupiamoci delle ricerche dei dispersi"

“Per ora occupiamoci delle ricerche degli ultimi dispersi, sui quali le speranze di ritrovarli vivi sono davvero pochissime, e poi parliamo dei provvedimenti necessari“. Lo ha dichiarato il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare Nello Musumeci a margine di un evento Alis a Roma. “Quando si parla di condoni e abusivismo bisogna stare attenti a non generalizzare. Un conto è la villa costruita in riva al mare in territorio fragile e un conto è la finestra costruita per 50 centimetri fuori del progetto. Quando parliamo del condono, parliamo di abusivismo accettabile”, ha aggiunto Musumeci.

