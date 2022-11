L'ex sindaco sostiene di aver inviato numerose pec per segnalare il rischio idrogeologico

La Procura di Napoli indaga anche sugli allarmi inascoltati che l’ex sindaco di Casamicciola, Giuseppe Conte (omonimo dell’ex premier), aveva inviato, tramite pec, alle istituzioni locali: Prefettura di Napoli, commissario prefettizio di Casamicciola, Comune di Napoli, Regione Campania. Lo riportano i quotidiani locali.

L’ex sindaco di Casamicciola, meno di una settimana fa, aveva inviato delle mail pec per segnalare il rischio idrogeologico, ma è rimasto inascoltato. La Procura di Napoli ha aperto un’inchiesta per disastro colposo, frana colposa e omicidio colposo a carico di ignoti sui fatti di Ischia nominerà un pool di consulenti per effettuare verifiche rispetto ai territori e le abitazione colpite dalle frane.

