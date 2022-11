Il sindaco di Napoli ha parlato poi di "sovrapposizione di competenze" sul tema del "rischio idrogeologico"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è recato a Casamicciola (Ischia) dopo la tragedia della frana sull’isola. A margine del punto stampa dopo la riunione del Centro di coordinamento soccorso a Casamicciola ha dichiarato: “L’emergenza va gestita come emergenza. Bisogna mettere in sicurezza la persone e fare quegli interventi urgenti per garantire la ripresa di una vita normale. Dobbiamo riaprire le scuole, garantire una viabilità sicura, dobbiamo dare una sistemazione dignitosa a chi ha perso la casa. Il tempo per la discussione delle responsabilità, di cosa si doveva fare e non si è fatto, verrà dopo. Adesso anche per rispetto nei confronti delle vittime dobbiamo riprendere la normalità”.

“C’è una sovrapposizione di competenze sulle questioni che riguardano il rischio idrogeologico ed è evidente che su questo tempo va fatta una norma di semplificazione”, ha detto Manfredi. “Da anni arrivavano centinaia di allarmi prima delle emergenze. Esistono dei protocolli, c’era un’allerta arancione e ogni istituzioni doveva intervenire per quanto era di propria competenza. La valutazione degli allarmi da parte del comune sia stata fatta in maniera corretta. Ci sono poi competenze diverse, governative regionali, comunali o delle autorità di bacino” , ha concluso.

