Le parole di Claudio Palomba al termine del vertice del Comitato di coordinamento dei soccorsi

È di 8 vittime e 4 dispersi il bilancio della frana che ha colpito Casamicciola, sull’isola di Ischia. La conferma è stata data dal prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del vertice, a Casamicciola, del Centro di coordinamento dei soccorsi. “Le operazioni di ricerche andranno avanti fino a cessate esigenze”, ha affermato.

Scuole chiuse fino a sabato

Il prefetto ha poi confermato che “resteranno chiuse fino a sabato le scuole sull’isola di Ischia”. “Ci sono situazioni anche di viabilità ancora da sistemare – ha aggiunto Palomba – è necessaria la ripresa in presenza il prima possibile. Il tema della dad non è stato toccato”.

In campo contro gli sciacalli

“Ci sono alcune persone che non vogliono lasciare le proprie abitazioni per paura di azioni di sciacallaggio, vorrei rassicurare tutti: le forze dell’ordine presidiano contro atti di sciacallaggio”, ha precisato il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, al termine del vertice del centro di coordinamento soccorsi.

Sono 280 gli sfollati al momento

Sono circa 280 gli sfollati, a Casamicciola, al momento. Le famiglie evacuate sono state accolte nei palazzetti dello sport. “Si stanno ora studiando altre sistemazioni, ma devo dire che ci sono state numerose disponibilità all’accoglienza”, ha aggiunto Palomba.

Al lavoro per definire una zona rossa

Il prefetto annuncia poi “un piano provvisorio che metta in sicurezza anche per eventuali ulteriori allerta”. “La zona era stata già interessata da un fenomeno di tipo tellurico – ha affermato Palomba – l’agibilità ora non dipende solo da quegli accertamenti che erano stati già fatti in precedenza, ma anche dalla situazione idrogeologica”. “Stiamo lavorando per individuare una perimetrazione per definire la zona rossa e, laddove ci fossero altre allerta si elaborerà un piano ‘speditivo’ che, comporterà, qualora vi fosse la necessità, una evacuazione temporanea della popolazione con sistemazioni non solo nel comune di Casamicciola o negli alberghi”, ha spiegato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata