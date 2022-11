Il presidente della Repubblica dalla Svizzera: "Nel Pnrr viene evidenziato il tema"

Il presidente della Repubblica torna a parlare di un tema caldo all’Italia, riemerso in questi giorni di dibattito tra tetto al contante e limite per i pagamenti elettronici: l’evasione fiscale. “L’evasione fiscale è un problema per qualsiasi paese, lo è in maniera importate per l’Italia dove si è fatto molto e si opera molto. Nel Pnrr, infatti, questo è un tema che viene sottolineato e definito con l’Europa e non vi sono segnali che venga cambiato”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo intervento al Palazzo Federale di Berna dopo il colloquio con l’omologo Ignazio Cassis.

