Il segretario del Pd a Bruxelles: "Ogni nave che arriva diventa un caso politico, è logica perversa"

(LaPresse) “Siamo tornati indietro di sei anni per cui ogni nave che arriva diventa un caso politico. Questa è una logica perversa costruita per cercare un polverone politico ma una logica totalmente sbagliata. Perché invece bisogna creare degli automatismi nelle scelte di ricollocamento con una solidarietà tra Paesi che purtroppo oggi non c’è“. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “Ma d’altronde questo è anche figlio del fatto che quando non si vuole dare potere a Bruxelles e poi si critica Bruxelles perché le cose non funzionano è un gatto che si morde la coda. Serve una scelta drastica, che è quella di usare lo strumento della cooperazione rafforzata”, sottolinea.

