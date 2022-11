Il Paese ha negato loro l'ingresso: lo ha annunciato il ministero dell'Interno francese

Oltre la metà dei migranti che erano a bordo della Ocean Viking attraccata a Tolone l’11 novembre a seguito del rifiuto dell’Italia di accogliere l’imbarcazione, precisamente 123, sono “oggetto di un rifiuto di ingresso sul territorio” francese.

Lo ha annunciato il ministero dell’Interno francese, come riporta France Info. Il ministero ha riferito che, delle 234 persone salvate dalla Ocean Viking nel Mediterraneo, 189 adulti che erano stati portati in una ‘zona d’attesa’ allestita a Giens sono stati interrogati dall’Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (Ofpra), che ha emesso 123 pareri sfavorevoli. Dei 44 minorenni che si trovavano a bordo, inoltre, ieri era emersa la notizia che 26 erano fuggiti dal centro di accoglienza specifico nel quale erano stati portati.

