Il segretario del Pd a Bruxelles: "È un invito all'evasione fiscale"

(LaPresse) “C’è bisogno di un’Europa che supera i veti, che aiuta i paesi membri a fare le cose per bene. Per esempio il governo italiano se seguisse l’Europa non farebbe questa scelta scellerata di alzare il livello minimo di contante rispetto all’utilizzo del pos, scelta che spero venga cambiata, perchè questa scelta di portare a 60 euro è chiaramente un drammatico ritorno indietro, un modo per aiutare alcune categorie che non ne vogliono sapere di usare i pagamenti elettronici”. Così il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in un punto stampa al Parlamento europeo di Bruxelles. “Questa scelta purtroppo avrà terribili danni sulle entrate fiscali del nostro Paese perché è chiaramente un invito all’evasione fiscale. Chiediamo al governo di tornare indietro su queste scelte”, ha aggiunto.

