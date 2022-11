Il ministro dell'Istruzione: "Fattore chiave nella costruzione della personalità"

Fanno discutere le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, pronunciate qualche giorno fa a Milano. “Evviva l’umiliazione, che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità”, ha detto durante un incontro a Milano: “Da lì nasce il riscatto”. Valditara stava parlando ancora della proposta dei lavori socialmente per studenti violenti.

Il ministro ha colto l’occasione di ribadire la sua idea raccontando due episodi legati a ragazzi che hanno commesso atti di bullismo in scuole lombarde: in un caso uno studente è stato ‘stigmatizzato’ davanti a duemila studenti dal preside, cosa ritenuta positiva da Valditara.

Risponde Crepet

“La parola umiliazione non deve essere usata da un ministro dell’Istruzione ma non deve pronunciarsi nei confronti di nessuno. Anche nelle galere non ci deve essere umiliazione. Secondo me è una parola da abolire e non porta a nulla se non a rabbia, odio e aumento della violenza. Affrontare il problema del bullismo attraverso pratiche umilianti mi sembra umiliante pensarlo”. Lo ha detto a LaPresse lo psichiatra Paolo Crepet commentando le parole del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara sui lavori socialmente utili agli studenti che compiono atti di bullismo. “Evviva l’umiliazione, che è un fattore fondamentale nella crescita e nella costruzione della personalità”, aveva detto il ministro.

“Non possiamo sicuramente pensare al buonismo e al condono, che sono le cose più frequenti. A fronte di un reato la domanda che dobbiamo porci è ‘cosa si fa?’. Eviterei di mandarli a casa o di sospenderli, eviterei l’umiliazione; può essere una soluzione valida fargli fare i lavori socialmente utili”. Un esempio? “Se è vero che le cause dell’incendio nell’Istituto tecnico Galilei oggi a Milano sono dolose e causate da alunni, quei ragazzi possono impegnarsi a ripittuare la scuola”, ha spiegato.

Via i cellulari a scuola

“Via i cellulari dalle classi nelle ore di lezione“. Lo ha detto Giuseppe Valditara, ministro dell’Istruzione e del merito, intervistato da Monica Setta nel programma ‘Il Confronto’ in onda su Rai Italia nel mondo e su Rai 2 il sabato alle 6.30.

