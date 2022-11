Il ministro della Difesa Crosetto: "Un amico, persona perbene". Guerini: "Avevamo idee diverse ma era interlocutore aperto"

Cordoglio della politica per la scomparsa di Roberto Maroni.

Crosetto: “Un amico perbene”

“Un amico. Una persona perbene. Un uomo che ha portato buonsenso, concretezza e moderazione nelle Istituzioni. Da Parlamentare, da Ministro, da Presidente di Regione. Esce a testa alta dalla vita. Che la terra ti sia lieve Roberto. #Maroni“. Lo scrive su Twitter il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Gelmini: “Mancherà alla Lombardia e a tutti noi”

“Ci ha lasciato Roberto Maroni. Un caro amico, una persona perbene. Mancherà alla politica italiana, perché fu capace di coniugare visione, passione e senso delle istituzioni. Mancherà alla sua Lombardia, mancherà a tutti noi. Un forte abbraccio alla famiglia”. Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, vicesegretario nazionale e portavoce di Azione.

Cordoglio dell’opposizione

Commenta anche Lorenzo Guerini: “Molto dispiaciuto per la scomparsa di Roberto Maroni. Avevamo idee e posizioni politiche contrapposte, ma in lui ho sempre trovato un interlocutore disponibile e aperto, un uomo impegnato nelle istituzioni con equilibrio. Che la terra gli sia lieve”.

Ciao Bobo. È stato bello conoscerti, è stato bello incrociare il tuo sorriso, è stato bello essere avversari ma collaborare sempre. Un abbraccio alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve. pic.twitter.com/o99vvmg5r5 — Matteo Renzi (@matteorenzi) November 22, 2022

“Ciao Bobo. È stato bello conoscerti, è stato bello incrociare il tuo sorriso, è stato bello essere avversari ma collaborare sempre. Un abbraccio alla tua famiglia. Che la terra ti sia lieve”. Lo scrive su Twitter il leader di Iv Matteo Renzi.

“Addio a Roberto Maroni, un abbraccio sincero ai suoi familiari e alla sua comunità politica!”. Così su Facebook il presidente della Toscana Eugenio Giani.

Fedriga: “Perdiamo mente lucida e acuta”

“Con la scomparsa di Roberto Maroni il Paese perde una mente lucida e acuta, interprete di primo piano di una lunga stagione politica che lo ha visto protagonista dapprima con ruoli di governo – da vicepresidente del consiglio e ministro dell’Interno e del Lavoro – e, successivamente, nelle vesti di governatore di Regione Lombardia.” Un ricordo, quello del governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che non si limita tuttavia agli aspetti istituzionali. “Sul piano personale – prosegue infatti Fedriga – oggi piango un amico vero, una persona alla quale devo molto in termini di maturazione sia come uomo che come pubblico amministratore. In lui ho sempre trovato un interlocutore serio, attento e affidabile, innamorato della propria terra e della propria gente e soprattutto lungimirante sostenitore di un modello di regionalismo che, a diversi anni di distanza, sta lentamente prendendo forma”.

Zaia: “Se ne va una figura iconica”

“La mattina ci ha accolto con una bruttissima notizia, che ci porta alla realtà in maniera così repentina. Se ne va una figura iconica della Lega, un amico e un compagno di viaggio con cui abbiamo condiviso tante battaglie e ideali”. Con queste parole, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda la figura di Roberto Maroni, scomparso oggi a 67 anni. “Roberto è stato una persona per bene, che ha dato tanto per il nostro partito – aggiunge Zaia – ma che ha anche avuto uno standing istituzionale di prim’ordine, con la sua azione come Ministro in più Governi, come Governatore della Lombardia e anche come Segretario di partito”. “Rivolgo le mie più addolorate condoglianze a tutta la sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene – conclude Zaia – Ci mancherà”.

Fontana: “Amico mai sopra le righe”

“Ci ha lasciati Roberto Maroni. Piango l’addio di un amico con il quale ho condiviso gran parte della mia vita politica. Una persona intelligente e mai sopra le righe. Presidente della Lombardia, ministro e segretario federale della Lega. Nel cuore ha sempre avuto i Lombardi e la Lombardia. Riposa in pace”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, esprime il cordoglio suo e dell’intera giunta per la scomparsa dell’ex presidente della Regione, Roberto Maroni.

