Il sindaco di Bari e presidente dell'Anci parla a margine del consiglio nazionale dell'associazione

(LaPresse) “Sul Pnrr chiediamo delle semplificazioni rispetto alla spesa: ridurre i tempi per la spesa. E chiediamo risorse per l’incremento dei costi, come già accaduto con il precedente governo che per il 2022 ci ha messo a disposizione risorse e procedure semplificate per accedervi”. Lo ha detto il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, arrivando al consiglio nazionale dell’associazione in corso alla Fiera di Bergamo. “Per l’anno prossimo chiediamo ulteriori risorse: sono costi di investimento per poter poi trasformare progetti in opere pubbliche, migliorare le condizioni di vita delle nostre comunità altrimenti non ce la faremo. Ci sono progetti che non sono rimodulabili. Quelle risorse ci serviranno per dare attuazione ai fondi del Pnrr che sono un’occasione irripetibile per noi”, ha aggiunto Decaro.

