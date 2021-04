De Petris: "In Dl Sostegni interventi siano sostanziosi su costi fissi per imprese e partite iva"

(LaPresse) Proseguono gli appuntamenti del premier con le delegazioni dei partiti in vista del Recovery Plan. Durante l’incontro tra il premier Draghi e il capogruppo alla Camera di Leu, Federico Fornaro, “abbiamo ribadito che ci sia una forte focalizzazione su rivoluzione digitale e transizione ecologica, oltre alla preoccupazione che non diventi un libro dei sogni, dove ogni territorio mette i suoi desiderata: ci deve essere una forte selezione”, ha detto uscendo da Palazzo Chigi al termine dell’incontro sul Pnrr. “Per noi restano fondamentali alcuni interventi, a partire dal digital divide, perché è un modo per guardare al futuro”. Sui prossimo decreto Sostegni,”riteniamo fondamentale intervenire in modo sostanzioso sui costi fissi, per le imprese e le partite Iva. In particolare su affitti e utenze”, ha aggiunto la capogruppo di Leu al Senato, Loredana De Petris, secondo cui “è necessaria una perequazione tra chi, rispetto ai precedenti decreti sui Ristori ha avuto meno, per riuscire a ritrovare un equilibrio di equità”.

