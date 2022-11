La presidente del Consiglio in conferenza stampa: "Si potrà andare in pensione a 62 anni con 41 di contributi"

“Rivaluteremo tutte le pensioni, e quelle minime saranno rivalutate del 120%. L’aumento maggiore lo avranno quelle più basse, e man mano che la pensione aumenta l’aumento diminuisce. Per le pensioni superiori ai 5mila euro fermiamo l’indicizzazione al 35%. È la scelta che abbiamo fatto e ce ne assumiamo la responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. Si potrà andare in pensione “a 62 anni con 41 di contributi, ma con dei paletti di buon senso. Chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti, non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67 anni, fino a maturazione dei requisiti”, ha precisato la premier.

