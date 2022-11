Giorgia Meloni annuncia: "Le rivaluteremo tutte, le minime del 120%"

Rivalutazione di tutte le pensioni, proroga di Opzione donna, confermata l’Ape social, rinnovato il bonus Maroni. Sono le misure che riguardano la previdenza contenute nella legge di Bilancio approvata dal Consiglio dei ministri.

Meloni: “Minime rivalutate del 120%”

In conferenza stampa Giorgia Meloni spiega: “Rivaluteremo tutte le pensioni, e quelle minime saranno rivalutate del 120%: l’aumento maggiore lo avranno quelle più basse, e man mano che la pensione aumenta l’aumento diminuisce”. “Per le pensioni superiori ai 5mila euro – ha proseguito la presidente del Consiglio – fermiamo l’indicizzazione al 35%: è la scelta che abbiamo fatto e ce ne assumiamo la responsabilità”.

Si potrà andare in pensione “a 62 anni con 41 di contributi, ma con dei paletti di buon senso. Chi decide di entrare in questa finestra, fino a maturazione dei requisiti, non potrà prendere una pensione superiore a 5 volte la minima, quindi tra i 62 e i 67 anni, fino a maturazione dei requisiti”, ha aggiunto ancora Meloni, in conferenza stampa.

Salvini: “Rinnovato bonus Maroni, 10% in più a chi resta a lavoro”

Matteo Salvini, nel giorno della scomparsa di Roberto Maroni, annuncia davanti ai giornalisti che viene “rinnovato il bonus Maroni in manovra”. “Oltre ad aver fermato la Fornero che era un nostro obbligo non politico ma sociale, chi ha raggiunto limiti ma andrà avanti a lavorare avrà un premio del 10% sullo stipendio“, ha spiegato il vicepremier e ministro dei Trasporti nel corso della conferenza stampa dopo l’approvazione della legge di bilancio.

La nota del Mef

Stop Fornero. In manovra è previsto l’avvio di un nuovo schema di anticipo pensionistico per il 2023 che consente di andare in pensione con 41 anni di contributi e 62 anni di età anagrafica (quota 103), spiega una nota del Ministero dell’Economia.

Opzione donna Prorogata per il 2023. Opzione donna con modifiche: in pensione a 58 con due figli o più, 59 con un figlio, 60 altri casi. Opzione donna, si ricorda, è riservata a particolari categorie: caregiver, lavori gravosi, disabili. Confermata anche Ape sociale per i lavori usuranti. Indicizzazione pensioni +120% del trattamento minimo

