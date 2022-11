La presidente del Consiglio ha spiegato che è facoltativo, retribuito all'80% e utilizzabile fino al sesto anno del bambino

“I provvedimenti per la famiglia e per la natalità in questa Legge di bilancio cubano quasi un miliardo e mezzo di euro. Una scelta che io credo non abbia molti precedenti nei governi che abbiamo visto negli ultimi anni”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa. “L’assegno unico viene aumentato del 50% a tutti per il primo anno di vita del bambino”, ha spiegato la premier. Nella legge di bilancio “c’è una misura molto importante sul congedo parentale, ora retribuito al 30%. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potessero permettere. Abbiamo aggiunto un mese di congedo facoltativo retribuito all’80% utilizzabile fino al sesto anno del bambino. Una scelta che introduce una specie di salvadanaio del tempo che le madri possono utilizzare in caso di difficoltà evitando di incorrere in situazione economiche difficili”, ha aggiunto Meloni. “Un’altra misura” contenuta nella Legge di bilancio “è la maggiorazione per i figli disabili nell’assegno unico, che non era strutturale”.

