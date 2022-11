Il sindaco del capoluogo piemontese: "Organizzazione impeccabile"

“Sicuramente va promossa l’organizzazione impeccabile, possiamo essere soddisfatti del coinvolgimento della città, miglioreremo sugli elementi che hanno mostrato qualche lacuna, come i trasporti”. Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a margine della conferenza stampa di chiusura delle ATP Finals di tennis. “A detta di tutti a partire da ATP, è stata un’edizione positiva. Al momento non sono aperti i giochi per la prossima assegnazione, abbiamo una concorrenza agguerrita, sarà determinante il ruolo del governo e l’ho ricordato ai tre ministri che erano presenti alla finale”, aggiunge Lo Russo.

