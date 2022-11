Tra i primi ad arrivare Paola De Micheli e Dario Franceschini

Il segretario del Pd Enrico Letta ha aperto in via Napoli a Roma l’assemblea nazionale dem. All’ordine del giorno le modifiche allo Statuto nazionale e l’inserimento della norma transitoria per l’avvio del procedimento congressuale. Tra i primi ad arrivare Paola De Micheli e Dario Franceschini.

