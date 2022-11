Il leader di Forza Italia inaugura nuova sede a Milano: "Avanti con nostre idee"

“Troppi giovani in Italia cercano lavoro e non lo trovano. Se per un periodo di 3, 4 o 5 anni dovessimo favorire le imprese dicendolo loro ‘ti togliamo ogni tassa, tutto ciò che ti costa un lavoratore in più rispetto allo stipendio in modo che lo stipendio che darai ai giovani dai 18 ai 34 anni sia uguale ai tuoi costi’, questo significa che le aziende avranno una grande convenienza ad assumere giovani. Metteremo in campo il meglio di noi per riuscire ad ottenere queste cose, anche se magari non sono nelle corde dei nostri alleati”. Così il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in occasione dell’inaugurazione della nuova sede del Coordinamento regionale del partito a Milano, parlando della manovra.

