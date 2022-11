Le candidature potranno arrivare entro il 27 gennaio

Il Pd fa i conti con le primarie. Le candidature potranno arrivare entro il 27 gennaio per le primarie che potrebbero tenersi il 19 febbraio. È quanto prevede la bozza della proposta che, secondo quanto filtra, andrà sul tavolo dell’assemblea nazionale del Partito democratico di domani a proposito delle tempistiche del congresso. La calendarizzazione delle primarie potrà cambiare eventualmente in base alla data delle elezioni regionali. Potranno presentare la propria candidatura per la leadership del Nazareno gli iscritti entro l’avvio del voto nei circoli, alla fine della fase costituente.

