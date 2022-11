Il ministro dell'Interno ha partecipato al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Napoli

Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno, ha partecipato a Napoli al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, che si è svolto in Prefettura alla presenza, tra gli altri, del Prefetto di Napoli, Claudio Palomba, del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Il piano – sottolinea Piantedosi – l’ho già detto, che sarà presentato agli uffici dell’Unione, ruota attorno al fatto che siamo fortemente convinti che ogni azione di fermezza deve respingere traffici illegali soprattutto nel Mediterraneo. Possiamo essere d’accordo tutti, tanto più alla luce dell’indagine con la quale ieri la Procura di Caltanissetta ha svelato cosa ruota attorno al traffico di uomini che avviene nel Mediterraneo, che non riguardano le Ong”.

