La Francia torna sul caso della Ocean Viking

Si torna ancora a parlare del caso migranti tra Italia e Francia. Quello dell’Italia in occasione della gestione dei migranti sulla nave ong Ocean Viking è stato un “brutto gesto”. Lo ha dichiarato l’Eliseo, come riporta Bfmtv. La Francia ritiene però che ora sia necessario guardare avanti e proseguire la collaborazione tra i due Paesi. “L’importante è continuare la cooperazione e non fermarsi qui”, ha reso noto l’Eliseo.

Poco prima aveva parlato nuovamente del caso anche il ministro italiano Piantedosi.

Il ministro Piantedosi ha detto che non si può lasciare la gestione in mano ai trafficanti.

