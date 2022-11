Il ministro degli Interni in conferenza stampa

“Pare che non ci sia un diretto coinvolgimento della Russia per quanto riguarda i missili arrivati in territorio polacco. Questo deve spingerci a inviare messaggi affinché ci sia una de-escalation. Dobbiamo lavorare per la pace, dire chiaramente che la pace non è la resa dell’Ucraina ma un accordo tra due Paesi”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani in conferenza stampa a Roma, a proposito dei missili caduti in Polonia.

