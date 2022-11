Il ministro per le Imprese e il Made in Italy a margine di un evento: "Pensiamo prima a una politica per il lavoro in Italia"

“Politica migratoria? Pensiamo prima a una politica per il lavoro in Italia. Pensiamo inoltre che sia necessario oggi più che mai una politica italiana ed europea per l’Africa. Una politica win-win che coinvolga l’Africa nel nostro sviluppo e consenta all’Africa di svilupparsi”. Così il ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso a margine dell’Assemblea di Fipe-Confcommercio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata