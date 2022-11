I giovani emozionati: "Grazie per quello che fa per noi"

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato L’Aja – accompagnato dalla figlia Laura e dal ministro degli Affari esteri Antonio Tajani – dove ha deposto una corona al Herdenkings monument. Il capo dello Stato ha incontrato a margine un gruppo di studenti italiani del master in Diplomazia e relazioni internazionali. “Ci scalda il cuore vederla qua, grazie di rappresentarci e per il lavoro che fa tutti i giorni per noi. Noi faremo del nostro meglio”, ha detto uno degli studenti presenti. Mattarella ha ringraziato la delegazione augurandogli “buon lavoro”.

