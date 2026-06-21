Mondiali 2026, murale dedicato a Messi a Dallas: l’omaggio a Deep Ellum

Nel quartiere artistico di Deep Ellum, a Dallas, l’artista Jose May, conosciuto anche come Joe Skilz, ha completato un grande murale dedicato alla stella del calcio mondiale Lionel Messi, attirando l’attenzione di residenti e visitatori durante il fine settimana. L’opera raffigura in primo piano Lionel Messi, accompagnato da elementi della bandiera argentina e da riferimenti ai cori più celebri dei tifosi durante le partite della nazionale. Il murale si inserisce nel contesto delle celebrazioni legate ai Mondiali che si disputano nell’area di Dallas. L’artista ha raccontato di aver lavorato all’opera per circa una settimana, affrontando condizioni meteorologiche difficili tra caldo intenso e piogge improvvise, fino agli ultimi ritocchi completati negli ultimi giorni. Tra gli episodi che hanno accompagnato la realizzazione del murale, May ha riferito anche un momento curioso: una passante avrebbe baciato l’immagine di Messi, lasciando un gesto di affetto spontaneo verso il campione argentino. Il muralista ha espresso soddisfazione per il risultato finale, dichiarando di essere felice di aver contribuito a rendere orgogliosa l’Argentina e auspicando una vittoria della nazionale nella competizione. Il murale di Deep Ellum è uno dei numerosi interventi artistici realizzati a Dallas per celebrare le squadre e i protagonisti dei Mondiali, trasformando la città in un vero e proprio spazio espositivo a cielo aperto dedicato al calcio internazionale.